В 2025 году ВСУ уничтожили более 700 российских танков и 1600 ББМ, — Сырский

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С начала 2025 года Силы обороны уничтожили более 700 танков и более 1600 боевых бронированных машин российской оккупационной армии

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов и вражескую технику.

"Благодаря боевой работе наших защитников с начала года обезврежено более полутора тысяч (1609) бронированных боевых машин противника и 748 танков. Спасибо нашим воинам!", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала 2025 года общие потери РФ превысили 100 тысяч оккупантов.