фото: t.me/osirskiy

В 2025 году русская армия потеряла более 100 тысяч солдат. Украинские защитники продолжают уничтожать врага

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта.

"Благодаря слаженной и профессиональной работе наших защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек. Спасибо украинским воинам за профессиональную боевую работу и стойкость!", - говорится в сообщении.

Главком обнародовал свежие кадры уничтожения российских захватчиков.

Напомним, за время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла более 895 тысяч военных, в том числе 1 210 – за минувшие сутки.

Ранее Сырский рассказал, что россияне имели больше потерь в Бахмуте на Донетчине.