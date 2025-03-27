Потери РФ по состоянию на 27 марта: Генштаб обновил данные
По состоянию на утро 27 марта ВСУ уничтожили 908 890 военных русской армии. За минувшие сутки ликвидировано еще 1670 окупантов. Данные уточняются
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около (+1670) человек,
- танков ‒ 10438 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21701 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 25265 (+58) ед,
- РСЗО – 1343 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1118 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30926 (+108),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 42070 (+169) ед,
- специальная техника – 3787 (+1).
Напомним, стали известны последствия атаки по Днепру: ранены, повреждены многоэтажки, автомобили.
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