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27 марта 2025, 08:29

Потери РФ по состоянию на 27 марта: Генштаб обновил данные

27 марта 2025, 08:29
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фото: иллюстративное
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По состоянию на утро 27 марта ВСУ уничтожили 908 890 военных русской армии. За минувшие сутки ликвидировано еще 1670 окупантов. Данные уточняются

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около (+1670) человек,
  • танков ‒ 10438 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21701 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 25265 (+58) ед,
  • РСЗО – 1343 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 1118 (+1) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30926 (+108),
  • крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42070 (+169) ед,
  • специальная техника – 3787 (+1).

Напомним, стали известны последствия атаки по Днепру: ранены, повреждены многоэтажки, автомобили.

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