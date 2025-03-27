Военные моряки приземлили два ударных и один разведывательный дроны
Сегодня ночью, 27 марта, во время воздушной атаки российских окупантов на юге Украины военные моряки сбили три дрона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Отмечается, что силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины успешно уничтожены два вражеских дрона-камикадзе "SHAHED-136" и один разведывательный дрон "SUPERCAM".
Напомним, в Донецкой области пилоты "Феникса" остановили наступление российских захватчиков, не оставив никаких шансов танка и его экипажа.
Ранее бригада "Месть" показала, как уничтожила ЗРК "Стрела", САУ, танки и другую бронетехнику россиян.
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