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26 марта 2025, 09:25

Россияне ударили "шахедами" по Черкассам: поврежден объект инфраструктуры

26 марта 2025, 09:25
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 26 марта российская армия массированно атаковала Черкасскую область ударными БпЛА. ПВО сбила вражеские дроны, есть повреждения в областном центре

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

По его словам, большинство ударных дронов РФ направила на Черкассы. К счастью, обошлось без пострадавших.

"В результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры. Пожар там уже ликвидирован. Кроме того, обломками сбитой цели изуродованы складские помещения частного предприятия", – говорится в сообщении.

В настоящее время идет обследование территории.

Напомним, в ночь на 26 марта российская армия запустила по Украине 117 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 56 дронов, еще 48 — локационно потеряны.

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РФ война Черкассы оккупанты Черкасская область БПЛА атака ПВО шахед Табурец Игорь Иванович
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