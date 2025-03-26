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Вечером 26 марта россияне атаковали Днепр беспилотниками. В соцсетях сообщали о взрывах и пожарах

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает RegioNews .

По словам городского головы, задействованы все службы – спасатели, коммунальщики, полиция. Также он призвал людей быть осторожными и напомнил - любую информацию лучше получать только от военной администрации.

Впоследствии Сергей Лысак, глава ОВА, сообщил, что в Днепре в результате атаки произошло сразу несколько пожаров. По его совам, занялись автомобили, объекты инфраструктуры. Службы выясняют, есть ли пострадавшие.

Напомним, что также 26 марта россияне обстреляли Харьков. Сообщалось о минимум 15 взрывах в городе. По словам главы ОВА, среди пострадавших 12-летняя девочка.