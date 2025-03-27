Військові моряки приземлили два ударних та один розвідувальний дрони
Сьогодні вночі, 27 березня, під час повітряної атаки російських окупантів на півдні України військові моряки збили три дрони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Зазначається, що силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України успішно знищено два ворожих дрони-камікадзе "SHAHED-136" і один розвідувальний дрон "SUPERCAM".
Нагадаємо, на Донеччині пілоти "Фенікса" зупинили наступ російських загарбників, не лишивши жодних шансів танку та його екіпажу.
Раніше бригада "Помста" показала, як знищила ЗРК "Стріла", САУ, танки та іншу бронетехніку росіян.
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