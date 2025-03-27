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27 марта 2025, 07:16

Оккупанты нанесли повторный удар по Конотопу: на месте работали спасатели

27 марта 2025, 07:16
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фото: из открытых источников
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В ночь на 27 марта российские захватчики атаковали Конотоп беспилотниками, целили по гражданской инфраструктуре

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает RegioNews.

По его словам, повторный удар пришелся БПЛА по месту, где работали экстренные службы после предварительной атаки.

"Попытка ударить по спасателям и скорым", – отметил городской голова.

Во время первого удара в результате атаки был ранен один человек.

Справка: Двойной удар (Double tap strike) считается военным преступлением. Он нацелен на медиков, полицейских и спасателей, прибывших на место атаки. Такая тактика грубо нарушает Женевские конвенции 1949 года, запрещающие нападать на гражданских лиц, раненых или тех, кто больше не может продолжать борьбу.

Напомним, вечером 26 марта российская армия нанесла массированный обстрел ударными беспилотниками по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору Харькова. В результате возникли пожары, есть пострадавшие.

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