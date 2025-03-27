Бойцы "Феникса" показали, как отразили вражеский штурм в Донецкой области
Пилоты "Феникса" остановили наступление российских захватчиков в Донецкой области, не оставив никаких шансов танку и его экипажу
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Технику пограничники остановили благодаря удачному дистанционному минированию, после чего FPV-дронами и бомберами "Вампир" ликвидировали экипаж и разобрали танк на металлолом", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее бригада "Месть" показала, как уничтожила ЗРК "Стрела", САУ, танки и другую бронетехнику россиян.
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