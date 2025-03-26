Оккупанты атаковали с дрона служебное авто медиков в Херсоне: раненый водитель
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на служебный автомобиль одного из государственных медучреждений в Херсоне
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
Получил ранение водитель. В автомобиле повреждены боковое стекло и крыша.
На фото – последствия атаки вражеского беспилотника.
Напомним, утром 26 марта россияне ударили дроном по центру Краматорска. Повреждена многоэтажка.
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
В Минздраве рассказали, сколько украинцев умерло от осложнений гриппа
26 марта 2025, 13:39В Киевской области на трассе произошло смертельное ДТП
26 марта 2025, 13:36Переговоры в Эр-Рияде: договоренности, противоречащие друг другу
26 марта 2025, 13:30СБУ предотвратила теракт в Запорожье: задержана молодая пара
26 марта 2025, 13:13В Киеве разоблачили три схемы избегания мобилизации: кого задержала полиция
26 марта 2025, 12:55Россияне ударили дроном по центру Краматорска: повреждена многоэтажка
26 марта 2025, 12:47На Буковине задержали шестеро мужчин, заплатив от 7 до 10 тысяч евро, пытались бежать в Румынию.
26 марта 2025, 12:44Зеленский о ночной атаке: Россия не собирается идти на настоящий мир
26 марта 2025, 12:37В Тернопольской области на стоянке для грузовиков обнаружили труп мужчины
26 марта 2025, 12:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Все блоги »