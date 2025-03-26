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26 марта 2025, 12:59

Оккупанты атаковали с дрона служебное авто медиков в Херсоне: раненый водитель

26 марта 2025, 12:59
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фото: ГВА
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Россияне сбросили взрывчатку с дрона на служебный автомобиль одного из государственных медучреждений в Херсоне

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

Получил ранение водитель. В автомобиле повреждены боковое стекло и крыша.

На фото – последствия атаки вражеского беспилотника.

Напомним, утром 26 марта россияне ударили дроном по центру Краматорска. Повреждена многоэтажка.

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