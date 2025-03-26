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В ОВА сообщили о последствиях вражеских атак вечером 26 марта. В ОВА сообщили о пожарах и пострадавших

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Синегубова, в результате вражеского удара по Харькову вечером 26 марта пострадала 12-летняя девочка. Ее госпитализировали в больницу. Сообщалось, что в городе прогремело не менее 15 взрывов.

Впоследствии стало известно, что зафиксирован пожар складских помещений в Киевском районе Харькова. В этом же районе 25-летний мужчина получил ранения.

В частности, сообщали о том, что в поселке Золочев в Харьковской области беспилотник попал в жилой дом. В результате атаки врага пострадала 14-летняя девочка. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Также 26-летний мужчина получил ранения.

"Во время атаки окупантов в поселок Золочев ранения получили 67-летняя и 60-летняя женщины. Им оказывается медицинская помощь", - сообщил Олег Синегубов.

Напомним, в ночь на 26 марта россияне атаковали дронами Кривой Рог. Раздалось не менее 15 взрывов. К счастью, повреждены только здания – люди не пострадали.