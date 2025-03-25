Оккупанты ударили по Никопольщине: в ОВА показали последствия
Россияне 25 марта в очередной раз атаковали Днепропетровщину. Враг использовал беспилотники и артиллерию
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака , за день Никопольщину обстреляли более полутора десятков раз. Россияне атаковали тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.
"К сожалению, в райцентре погиб 63-летний мужчина. Соболезнования его родным и близким", - написал Сергей Лысак.
Также отмечается, что россияне били по Марганецкому и Покровскому общинам. Всего среди изуродованных 5 частных домов и столько же хозяйственных построек, газопровод.
Напомним, 24 марта россияне атаковали пригород Херсона. В результате обстрела повреждены частные дома. Получил ранение 52-летний местный житель.
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