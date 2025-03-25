Фото: ОВА

Россияне 25 марта в очередной раз атаковали Днепропетровщину. Враг использовал беспилотники и артиллерию

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака , за день Никопольщину обстреляли более полутора десятков раз. Россияне атаковали тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.

"К сожалению, в райцентре погиб 63-летний мужчина. Соболезнования его родным и близким", - написал Сергей Лысак.

Также отмечается, что россияне били по Марганецкому и Покровскому общинам. Всего среди изуродованных 5 частных домов и столько же хозяйственных построек, газопровод.

Напомним, 24 марта россияне атаковали пригород Херсона. В результате обстрела повреждены частные дома. Получил ранение 52-летний местный житель.