Стало известно, будут ли штрафовать ТЦК лиц, не успевших пройти ВЛК до 5 февраля

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Народный депутат Александр Федиенко заявил, что ТЦК не будут штрафовать лиц, не успевших пройти ВЛК до 5 февраля

Об этом он написал в телеграмме, передает RegioNews.

По его словам, законопроект по социальной защите военных еще не прошел все инстанции и вряд ли будет рассмотрен. Между тем, ТЦК получат директиву об отсутствии штрафов и розыска.

"Хочу успокоить граждан, что на совместном совещании при участии ОП, Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил договорились, что будет направлена соответствующая директива, что до принятия этого закона, в ТЦК чтобы не штрафовать тех лиц, кто не успеет пройти ВЛК в 5 февраля, но не будут объявлять их в розыск", - говорится в сообщении.

Как известно, ранее в Раде предлагалось продлить срок прохождения повторной военно-врачебной комиссии для военнообязанных.

Напомним, в Полтавской области отправили под стражу убийцу военного из ТЦК.