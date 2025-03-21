В Украине хотят снизить мобилизационный возраст с 60 до 55 лет

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Народные депутаты обсуждают законопроект о снижении возраста для мобилизации с 60 до 55 лет. Это решение связано с запросами Генерального штаба ВСУ и поддержкой общества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Диалог".

Законопроект №12222 зарегистрировали в парламенте в конце прошлого года.

Такой шаг объясняется тем, что средняя продолжительность жизни мужчин в Украине составляет 63 года, а также привлечение молодых людей к участию в военных операциях, отмечают авторы документа.

В то же время в Генштабе отмечают, что привлечение мужчин старше 55 лет в армию все же может оказаться полезным для выполнения определенных задач.

Пока документ находится на рассмотрении, и окончательное решение о его принятии ожидается в ближайшее время.

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