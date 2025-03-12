На Киевщине командир воинской части оформил незаконные боевые выплаты на 7 млн гривен

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Правоохранители объявили подозрение командиру одной из воинских частей Киевской области, допустившему безосновательное начисление подчиненным почти 7 миллионов гривен боевых доплат

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

С февраля по октябрь 2023 года чиновник небрежно выполнял свои обязанности и не проверял основания для начисления боевых выплат. В результате он оформил многомиллионные выплаты подчиненным, которые не принимали непосредственное участие в боевых действиях и не выполняли специальных или боевых задач.

Из-за таких действий государству был нанесен ущерб более чем на 7,1 миллиона гривен.

Чиновнику воинской части грозит до 8 лет тюрьмы.

Принимаются действия для возмещения нанесенного государству ущерба.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области военному объявили подозрение из-за нехватки горючего на 1 млн грн.