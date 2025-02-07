Что теряют регионы Украины без поддержки USAID

Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительственные, так и неправительственные программы были завязаны именно на сотрудничестве с этим Агентством. RegioNews разбирался к чему приведет приостановка этого сотрудничества

Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительственные, так и неправительственные программы были завязаны именно на сотрудничестве с этим Агентством. RegioNews разбирался к чему приведет приостановка этого сотрудничества

С чего все началось

Почти сразу после того, как Дональд Трамп официально приступил к обязанностям президента США, он своим указом приостановил на 90 дней предоставление всей невоенной международной помощи США другим странам мира. За это время должен состояться полный аудит того, куда и сколько средств американских налогоплательщиков использовалось. Львиную долю такой помощи США оказывали через USAID — Агентство США по международному развитию.

После первого этапа аудита работы USAID в Белом доме заявили, что уже зафиксировали злоупотребление и бесполезные затраты на финансирование аграрного направления в Афганистане, ведь на самом деле благодаря этому там выращивали мак и производили наркотики, предоставляющие финансовые вливания режиму талибов. Также USAID выделил около 6 млн. долларов на финансирование туризма в Египте и 2,5 млн. долларов на развитие электромобильной сети во Вьетнаме. Администрация Трампа считает это расточительством. Украина начала сотрудничать с USAID еще в 1992 году, а сама организация была создана в США в 60-х годах прошлого века.

Сколько средств поступало в Украину от USAID

Если брать 2021 год, то, по данным из открытых источников, USAID поддерживала различные проекты в Украине на сумму около 200 млн. долларов. Впрочем, с началом полномасштабной войны эти вливания резко увеличились. К примеру, только в течение 2022 года USAID "влил" в Украину почти 9 млрд долларов, а рекордным стал 2023 год, когда было получено около 16 млрд долларов. Уже в 2024 году финансирование от USAID несколько уменьшилось, составив по разным данным около 5-6 млрд долларов. Причем в прошлом году именно через USAID Украина получала часть средств в рамках макрофинансовой помощи США — в августе в госбюджет было направлено почти 4 млрд долларов. Это грант, а значит, эти средства не нужно будет возвращать, на финансирование разнообразных невоенных программ.

За три года полномасштабной войны в Украине USAID помог нашему государству более чем на 30 млрд долларов.

Куда направлялись средства

После февраля 2022 г. львиную долю средств, выделяемых USAID для Украины, направляются на экономическое развитие государства. Например, если в 2021 году на эти нужды было выделено лишь 67 млн ​​долларов, то уже в 2022 году около 8,6 млрд долларов, а в 2023 году почти 14,6 млрд долларов. В прошлом году на развитие экономики Украины эта американская организация выделила 4,3 млрд долларов, как уже отмечалось выше, — 3,9 млрд из них пошли напрямую в госбюджет. В то же время следует учитывать, что многие программы, финансируемые USAID, расписаны по финансированию на годы вперед. В общей сложности по состоянию на конец 2024 года в Украине, по данным Кабмина, действовали почти 40 программ, финансировавшихся за счет USAID на общую сумму более 4,2 млрд долларов. Итак, к программам экономического развития также относят финансирование многих небольших частных аграрных предприятий и индивидуальных фермеров, а также различных бизнес-ассоциаций и подразделений органов власти, которые занимаются непосредственным экономическим развитием страны. Часть средств по этому программному пункту направлена ​​на реформирование различных государственных предприятий, что также имеет целью повысить рост украинской экономики.

Развитие демократии, прав человека и самоуправления в Украине в прошлом году были профинансированы с помощью USAID более чем на 285 млн долларов. К примеру, именно благодаря этой программе в Украине функционируют многие антикоррупционные движения. Также средства получают просветительские организации в области урбанистики, различных реформ, правовой помощи. Особое место в этом пункте программы занимает цифровая трансформация в органах государственной власти, а также защита от кибератак на органы власти.

Особое внимание следует уделить развитию украинской критической инфраструктуры. В целом в Украине до последнего времени действовало таких проектов от USAID почти на 1,4 млрд. долларов, но некоторые из них расписаны на несколько лет. Средства от этой программы получают, например, Министерство энергетики, а также очень много коммунальных предприятий по всей стране, которые занимаются подачей для населения отопления, электроэнергии или горячей и холодной воды. Львиную долю средств также направляют на восстановление поврежденных россиянами энергетических систем. В свою очередь, именно USAID поставил в Украину и передал городам тысячи генераторов для поддержания стабильной работы социально важных учреждений.

Впрочем, по мнению эксперта по вопросам энергетики, руководителя спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, пока приостановлено финансирование энергетических программ от USAID украинским властям и различным организациям следует работать над тем, чтобы наладить работу того оборудования, которое уже ранее было поставлено при сотрудничестве с Агентством США по международному развитию.

"Несколько сотен единиц такого оборудования до сих пор просто стоят в неразобранном виде и не присоединены к сети. Точно так же и не использованы пока даже те средства, которые уже были выделены, в частности по определенным программам по установке объектов распределенной генерации. Поэтому я думаю, что за эти три месяца как раз будет время для того, чтобы запустить в работу все то, что уже есть в Украине, но по разным причинам не было присоединено к системам", - сказал Рябцев в эфире Эспрессо.

Очень важным направлением является поддержка здравоохранения в Украине. В прошлом году от USAID на это было выделено более 57 млн. долларов для реформирования системы здравоохранения, а средства получают непосредственно Минздрав и Национальная служба здравоохранения. Также большие суммы выделяются различным коммунальным учреждениям здравоохранения по всей стране в рамках борьбы с туберкулезом, а медицинские учреждения и общественные организации могут рассчитывать на поддержку в борьбе с ВИЧ.

Отдельно следует выделить финансирование с помощью грантов от USAID некоторых украинских СМИ, особенно в направлении журналистских расследований о коррупционных схемах чиновников. Например, по данным Института массовой информации на основе опроса работников таких СМИ 90% из них ожидают негативных последствий от приостановления финансирования. Причем почти 60% из них вообще ожидают закрытия таких медиа или большое сокращение штата работников, а треть из них все же верят, что можно будет удержать работу СМИ на должном уровне. Лишь немногим более 4% уверены, что приостановка финансирования от USAID никак не повлияет на работу независимых СМИ.

Как ни странно, есть определенная часть общества, которая даже радуется тому, что USAID временно прекращает финансирование проектов в Украине. Мол, достаточно "грантоедам" жить за счет американских долларов. Впрочем, бывший посол Украины в США Валерий Чалый удивляется такому подходу.

"Это однозначно не хорошо. Тем более сейчас, в условиях войны и дефицита ресурсов, тем более валютных. Действительно ли те, кто серьезно считает, что Украине не нужен сейчас лишний доллар? Или кому-то выгодно иметь больше безработных? Влияние недополученных средств положительно повлияет на финансовые показатели? , – говорит Валерий Чалый.

В общем если учесть, что в прошлом году, по разным данным, в Украину в рамках программ USAID поступило почти 6 млрд долларов, то потеря такого финансирования может очень плохо отразиться на многих отраслях в украинском обществе, начиная от поддержки системы здравоохранения и заканчивая теми же грантами, которые в прошлом году поступили в государственный бюджет Украины. С другой стороны, неизвестно возобновят ли финансирование тех или иных проектов в Украине с помощью USAID власти США после всех аудитов. К примеру, в Министерстве цифровой трансформации признали, что львиную долю своих проектов, как например развитие той же "Дии", финансировались в сотрудничестве именно с Агентством США по международному развитию. Впрочем, в Минцифры уверяют, что все эти проекты продолжатся, несмотря на приостановку финансирования от USAID, а чиновники будут искать другие источники финансирования. В частности уже известно, что часть проектов в энергетической сфере попытаются финансировать за счет бюджета страны.