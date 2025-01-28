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Марьян Заблоцкий Народный депутат, фракция "Слуга народа" info@regionews.ua
28 января 2025, 13:35

Прозрачность помощи: как USAID тратит миллиарды в Украине

28 января 2025, 13:35
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Обеими руками поддерживаю приостановку всех проектов USAID и их аудит. В Украине сейчас есть 112 действующих таких проектов на $7 млрд, расписанные по годам. Вроде бы все красиво?
Обеими руками поддерживаю приостановку всех проектов USAID и их аудит. В Украине сейчас есть 112 действующих таких проектов на $7 млрд, расписанные по годам. Вроде бы все красиво?
фото: Facebook
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Нет. Беда номер один: почти все они сводятся к бесконечным круглым столам и конференциям, а потому бездарны и бессмысленны. Беда вторая, основная: большая часть этих средств остаются в самих США как чистая прибыль частных компаний-исполнителей этих грантов.

Чтобы наконец добиться каких-либо изменений, я начинаю публиковать отчеты этих проектов. Вот первый яркий пример: $297 млн на коммуникации на три года. Кто из мира культуры в курсе, что нам выделили на съемки фильмов сумму, за которую было бы реально снять Аватар 3? Россияне ровно столько же из государственного бюджета выписывают на свой кинематограф, а вы понимаете, что на пропаганду они не скупятся.

Что же за шедевры снимают на эти средства? Вот выбрал определенные позиции за полгода 2024 года:

  • Поддержка в создании YouTube ток-шоу под названием "Эбаут."
  • Поддержка музыкальной группы TVORCHI в создании песни и выступлениях на концертах в выбранных городах Украины (Создана и распространена 1 музыкальная композиция "Разом").
  • Общественная организация "Изменения", также известная как Don't Take Fake (DTF), является выдающимся влиятельным деятелем и поклонником электронной музыкальной сцены с предыдущим опытом организации выдающихся культурных событий, включая первый лагерь для электронных музыкантов Mirage Camp. DTF проведет резиденцию электронной музыки, объединяющей творческих людей для налаживания связей, сотрудничества и создания новых продуктов.
  • Поддержка НГО "CUKR" в проведении серии культурных событий в течение летнего сезона в "Дворике на Ковальстве". Создан мурал в "Дворике на Ковальской".
  • Поддержка компании Film UA в производстве документального фильма под названием "Тесто". Исследования, вступительные встречи с командой создателей телесериала, поездка в Вену.
  • Поддержать украинскую продюсерку Татьяну Поставную и медиаперсону Владимира Дантеса в создании реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах и освобожденных недавно районах.
  • Выпущена первая серия проекта "КолледжCheck".
  • Выпущен второй сезон проекта "Украинские дворцы. Золотые сутки".

И таких проектов – десятки. Возможно, оно кому-то нужно. Но зачем это американским налогоплательщикам, я не совсем понимаю. И почему нам не просить средства на что-то явно более необходимое?

У меня также нет претензий к художникам как исполнителям. Но ни в одном мире даже на все мыслимые и немыслимые такие проекты невозможно с чистой совестью потратить $297 млн! Большинство средств оседает как чистая прибыль одной частной компании в США. Даже без ведома вышеупомянутых получателей.

Новый руководитель Госдепа Марко Рубио давно хотел реформировать. Помню хорошо разговоры с его командой, которые предлагали, чтобы суммы шли напрямую в страны, а не обогащали нескольких людей в Штатах под видом помощи другим государствам. Я тогда имел с ними долгую дискуссию после статьи, опубликованной у Forbes на эту тему еще в 2016 году.

Меня дико бесило, как можно было потратить $100 тыс на законопроект, на один АБЗАЦ законопроекта в агросфере, еще и бездарный!

Я очень рад, что пришло время перемен. И буду активно коммуникировать, чтобы такие реформы, о которых мечтал Марк Рубио, воплотились. А пока буду здесь излагать отчеты некоторых из проектов USAID, чтобы и мы наконец-то проявили ответственность и начали задавать верные вопросы, куда испарились доллары.

Особенно – вопросы наших министерств при любом руководстве, которые ставят постоянно подписи под отчетами, где нет никакой конкретики. И боящиеся спрашивать американских частных исполнителей то же самое: "А где все эти деньги?".

Я призываю ни одно министерство не подписывать ни один отчет, пока не пройдет аудит в США.

Лично буду предлагать Госдепу следующие идеи:

  • Вся помощь тратится исключительно в Украине через неприбыльные организации, а на иностранных консультантов уходит не более 10% проекта;
  • Конференции и круглые столы редко и в исключительных случаях, в скромных отелях при скромных кейтерингах, никаких путешествий бизнес классом;
  • Исключительная прозрачность всего проекта с публичными зарплатами всех участников и всех расходов;
  • Все услуги заказываются из-за реально публичных тендеров;
  • Никаких левых тем и пропаганды непонятных ценностей или проектов с непонятной необходимостью.

Мы в несколько раз меньше средств можем сделать во много раз больше с помощью США.

USAID помощь США проект аудит поддержка
 
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