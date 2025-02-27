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27 февраля 2025, 10:50

Администрация Трампа прекращает более 90% выплат от USAID

27 февраля 2025, 10:50
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Администрация Трампа заявила, что прекращает более 90% помощи иностранным государствам со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Программы помощи остановились по всему миру

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на CNN.

В администрации президента США сообщили, что почти 5800 грантов USAID были прекращены, а более 500 грантов USAID сохранены.

Общая максимальная стоимость сохраненных грантов составляет около $57 млрд.

Кроме грантов USAID, прекращено действие около 4100 государственных грантов и сохранено около 2700 государственных грантов.

У администрации еще есть 297 контрактов, которые нужно просмотреть.

Издание CNN отмечает, что значительное сокращение иностранной помощи является ударом по работе некоммерческих организаций и подрядчиков.

Программы помощи остановились по всему миру.

Напомним, 20 января, в первый же день после вступления в должность президент США Дональд Трамп распорядился приостановить внешнюю помощь США на 90 дней. USAID в Украине также получило приказ прекратить все текущие контракты и задания.

В результате решения программы поддержки школ и больниц, а также помощь по развитию экономической и энергетической инфраструктуры оказались под угрозой срыва.

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