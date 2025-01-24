В Тернопольской области будут обучать операторов дронов
В Збараже Тернопольской области открыли современный образовательный центр для подготовки операторов дронов. Он действует на базе Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой. Это пространство было создано в рамках проекта "#100 мастерских"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Новый центр оснащен новейшим оборудованием, в частности, интерактивным тренажером для отработки навыков управления дронами. Здесь также есть лаборатории для тактических и технических учений.
На на оператора дронов учится 60 курсантов. Они изучают специфику разных типов беспилотных систем и учатся изготавливать к ним детали.
В центре не только учат студентов, но и повышают квалификацию педагогов. Так, в 2024 году обучение на базе центра прошли учителя курса "Защита Украины" из всех западных регионов страны, овладевая инновационными методами работы с беспилотниками.
На обустройство центра было выделено более 10 млн грн из государственного и областного бюджетов.
Справка:
Инициативу "#100 мастерских" запустили в 2024 году, тогда на нее было выделено 549 миллионов гривен государственного финансирования.
В этом году для реализации проекта привлекли 540 миллионов гривен.
На сегодняшний день в Украине открыли 12 мастерских для обучения операторов дронов.