В Тернопольской области будут обучать операторов дронов

фото: прессслужба МОН

В Збараже Тернопольской области открыли современный образовательный центр для подготовки операторов дронов. Он действует на базе Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой. Это пространство было создано в рамках проекта "#100 мастерских"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Новый центр оснащен новейшим оборудованием, в частности, интерактивным тренажером для отработки навыков управления дронами. Здесь также есть лаборатории для тактических и технических учений.

На на оператора дронов учится 60 курсантов. Они изучают специфику разных типов беспилотных систем и учатся изготавливать к ним детали.

В центре не только учат студентов, но и повышают квалификацию педагогов. Так, в 2024 году обучение на базе центра прошли учителя курса "Защита Украины" из всех западных регионов страны, овладевая инновационными методами работы с беспилотниками.

На обустройство центра было выделено более 10 млн грн из государственного и областного бюджетов.

Справка:

Инициативу "#100 мастерских" запустили в 2024 году, тогда на нее было выделено 549 миллионов гривен государственного финансирования.

В этом году для реализации проекта привлекли 540 миллионов гривен.

На сегодняшний день в Украине открыли 12 мастерских для обучения операторов дронов.