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11 марта 2025, 18:06

В Украине значительно подорожают сигареты: сколько будет стоить пачка

11 марта 2025, 18:06
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фото: иллюстративное
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В апреле вступает в силу новый акцизный налог, что приведет к значительному удорожанию табачных изделий. Соответствующий законопроект №11090 уже передан на подпись президенту

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Как отмечается, в текущем году акцизный налог на 1000 сигарет вырастет с 57,4 евро до 78 евро. Это означает, что для каждой пачки минимальный акциз будет составлять 78 грн по текущему курсу НБУ. Соответственно, конечная стоимость сигарет может вырасти на 40 грн за пачку.

Пока среднестатическая цена на сигареты с фильтром медиум класса составляет 104,30 гривны. Таким образом, после подорожания стоимость одной пачки может достигать 140 гривен.

Напомним, пограничники разоблачили канал распространения контрафактных электронных сигарет и жидкостей.

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