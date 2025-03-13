В Украине готовят новые ограничения переводов на карту

фото: иллюстративное

С июня украинцам могут усилить лимиты на карточные переводы из неподтвержденных источников

Об этом УНИАН рассказала заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская, передает RegioNews.

Она напомнила, что с февраля 2025 года в Украине действуют лимиты на карточные переводы в размере 150 тысяч гривен в месяц для средств из неподтвержденных источников, а с 1 июня ограничения составят уже 100 тысяч гривен в месяц.

Для клиентов высокого уровня риска лимит останется на нынешнем уровне – 50 тысяч гривен в месяц.

Эксперт посоветовала заблаговременно позаботиться о документальном подтверждении доходов, так как в случае необходимости банк может пойти на встречу клиенту и увеличить лимит.

Напомним, в Украине изменился показатель по исчислению пенсий.