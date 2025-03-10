В Украине изменился показатель для исчисления пенсий

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Средний размер заработной платы в январе 2025 года, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 18 660 грн

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

"6 марта 2025 года Пенсионным фондом Украины утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за январь 2025 года. Он составляет 18660 гривен 32 копейки", - говорится в сообщении.

В Украине на начало 2025 года насчитывалось более 10 миллионов граждан, получающих пенсионные выплаты.

Напомним, в Украине запускают электронную систему "єКоноплі".