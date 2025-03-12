В Украине повысили зарплаты полицейским

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Как передает RegioNews, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Принятый 12 марта в первом чтении законопроект предусматривает изменения в статью 94 закона о Национальной полиции, регулирующей денежное довольствие полицейских.

Отмечается, что денежное довольствие полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы, обеспечивать отбор в полицию квалифицированных кадров, стимулировать достижения высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников полиции.

Согласно документу должностной оклад должен быть не менее 30 280 грн.

Также проект предусматривает, что полицейским выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет (срок службы) в размере:

при наличии стажа службы в полиции от одного до 2 лет – 5%, от 2 до 4 лет – 10%, от 4 до 7 лет – 15%, от 10 до 13 лет – 20%, от 13 до 19 лет до 25 лет – 45%, свыше 25 лет – 50% должностного оклада.

Напомним, в Украине изменился показатель по исчислению пенсий.