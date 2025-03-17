фото: из открытых источников

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады, передает RegioNews.

Отмечается, что в период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. А также для реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Закон был доработан с учетом предложений Президента Украины, уточняющих процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права.

Как известно, 15 января Верховная Рада поддержала законопроект о направлении подразделений ВСУ за границу во время военного положения. Документ позволяет отправлять военных для обучения, получения техники и сдерживания агрессии.

30 января Зеленский ветировал закон и вернул его в совет со своими предложениями.

А 25 февраля Рада приняла соответствующий закон с предложениями главы государства.

Напомним, Силы обороны Украины покинули город Суджа Курской области РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция выполнила свою задачу.