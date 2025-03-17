ВСУ могут направлять в другие страны: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства
Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады, передает RegioNews.
Отмечается, что в период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. А также для реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Закон был доработан с учетом предложений Президента Украины, уточняющих процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права.
Как известно, 15 января Верховная Рада поддержала законопроект о направлении подразделений ВСУ за границу во время военного положения. Документ позволяет отправлять военных для обучения, получения техники и сдерживания агрессии.
30 января Зеленский ветировал закон и вернул его в совет со своими предложениями.
А 25 февраля Рада приняла соответствующий закон с предложениями главы государства.
Напомним, Силы обороны Украины покинули город Суджа Курской области РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция выполнила свою задачу.