ВСУ вышли из Суджи: Генштаб показал карту боев на Курщине
Силы обороны Украины покинули город Суджа Курской области РФ. Появилась обновленная официальная карта боев на Курщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По официальным данным, на утро 16 марта 2025 года украинские военные покинули Суджу. В то же время на территории Курской области продолжаются бои.
"За прошедшие сутки на Курщине произошло 19 боеприкосновений, враг нанес 34 авиационных удара, сбросив 63 управляемых бомбы и совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция выполнила свою задачу.
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