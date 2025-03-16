ВСУ вышли из Суджи: Генштаб показал карту боев на Курщине

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По официальным данным, на утро 16 марта 2025 года украинские военные покинули Суджу. В то же время на территории Курской области продолжаются бои.

"За прошедшие сутки на Курщине произошло 19 боеприкосновений, враг нанес 34 авиационных удара, сбросив 63 управляемых бомбы и совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция выполнила свою задачу.