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17 березня 2025, 12:32

ЗСУ можуть направляти до інших держав: Зеленський підписав закон

17 березня 2025, 12:32
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фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає можливість направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав

Про це повідомили в пресслужбі Верховної Ради, передає RegioNews.

Зазначається, що у період воєнного стану з'єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направлятися за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України. А також для реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Закон був доопрацьований з урахуванням пропозицій Президента України, які уточнюють процедуру ухвалення рішень про направлення підрозділів ЗСУ за кордон, деталізують порядок їх перебування за межами держави та забезпечують відповідність акту нормам міжнародного права.

Як відомо, 15 січня Верховна Рада підтримала законопроєкт про направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану. Документ дозволяє відправляти військових для навчання, отримання техніки та стримування агресії.

30 січня Зеленський ветував закон та повернув його до ради зі своїми пропозиціями.

А 25 лютого Рада ухвалила відповідний закон із пропозиціями глави держави.

Нагадаємо, Сили оборони України залишили місто Суджа Курської області РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання.

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