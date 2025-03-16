За сутки ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов, уничтожили 10 танков, системы ПВО и РСЗО
За прошедшие сутки, 15 марта, Силы обороны Украины уничтожили 1 400 российских захватчиков, 10 танков, одну систему ПВО, две РСЗО, 20 боевых бронированных машин, 78 артсистем врага и 180 БпЛА оперативно-тактического уровня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 894 тысяч военных.
Напомним, в ночь на 16 марта российская армия запустила по Украине 90 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 47 дронов, еще 33 — локационно потеряны.
Военные моряки приземлили 8 российских ударных БпЛАВсе новости »
16 марта 2025, 09:33Нельзя разрешать Путину "играть" с прекращением огня в Украине - Стармер
15 марта 2025, 12:25Зеленский сделал заявление о Курской операции ВСУ
14 марта 2025, 19:59
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в селе на Херсонщине: есть жертва, ранен человек
16 марта 2025, 15:42Подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула взяли под стражу
16 марта 2025, 15:15Во Львове мобилизовали мужчину, который ударил работника ТЦК и пытался сбежать
16 марта 2025, 14:46ВСУ вышли из Суджи: Генштаб показал карту боев на Курщине
16 марта 2025, 14:18Из-за российских обстрелов пострадали 5 жителей Донецкой области
16 марта 2025, 13:45За неделю РФ выпустила по Украине более 1300 КАБов, 10 ракет и более 1000 "шахедов", – Зеленский
16 марта 2025, 13:05Убийство активиста Ганула в Одессе: задержанному вручили подозрение
16 марта 2025, 12:43Россияне ударили КАБом по селу в Херсонской области: пострадала женщина
16 марта 2025, 12:10В Чернигове российский дрон попал в многоэтажку: возник пожар, есть разрушения
16 марта 2025, 11:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »