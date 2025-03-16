Украинские дронщики уничтожили позиции и склады БК оккупантов возле Купянска
Бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" нанесли сокрушительные удары по позициям оккупантов на Купянском направлении
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Защитники поразили вражеский автотранспорт, инженерную технику, ликвидировали личный состав захватчиков. Также наши дронщики сожгли позиции и склады БП россиян.
"Когда за дело берется "Феникс", земля пылает под ногами врага. Наши FPV превращают вражеские авто в металлолом, сбросы с "Мавиков" делают из захватчиков удобрение, а "Вампиры" сжигают позиции и склады оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним, пограничники нанесли удар по технике и позициям оккупантов в Харьковской области.
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