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13 марта 2025, 22:10

Стало известно, о каких "красных линиях" Украина заявила США во время переговоров в Саудовской Аравии

13 марта 2025, 22:10
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Фото: ОП
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В СМИ появилась информация, что украинская делегация во время разговора с американцами в Джидде говорила о "красных линиях". В частности, речь шла о перспективах членства в НАТО и ЕС.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на собственные источники, причастные к переговорам в Саудовской Аравии, передает RegioNews.

Собеседник журналистов подчеркнул, что на этой встрече украинская сторона информировала США о своих "красных линиях". В частности, это касается НАТО: для Украины этот вопрос "не может быть снят с повестки дня".

В частности, в ходе переговоров обсуждались другие ключевые позиции для Украины.

"Для Украины есть красные линии – в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов на участие Украины [в международных организациях], в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос [красной линии относительно] НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето", - говорит инсайдер.

Напомним, что российский диктатор Путин ответил на предложение о прекращении огнем тем, что РФ согласна, однако еще якобы нужно обсудить какие-либо детали с Трампом. Президент Украины назвал это заявление Путина очередной манипуляцией. По словам Зеленского, теперь все должны оказывать давление на РФ санкциями, чтобы заставить страну-агрессорку к миру.

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