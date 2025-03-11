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11 марта 2025, 20:13

Возобновление помощи США и прекращение огня: результаты встречи Украины и США в Саудовской Аравии

11 марта 2025, 20:13
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Фото: ОП
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Стали известны результаты встречи Украины и США в Джидде. В частности, говорится, что Украина готова на прекращение огня, но если на это пойдет и российская сторона

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает RegioNews.

На портале Офиса президента Украины было опубликовано совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде (Саудовская Аравия). Основные результаты этой встречи:

  • Украина выражает готовность к предложению ввести 30-дневный режим прекращения огня при условии, что его примет также российская сторона;
  • США немедленно упраздняют пазу в обмене разведданными;
  • США восстанавливают помощь в безопасности Украины;
  • Делегации определят составы своих переговорных групп и вступают в переговоры о мире.

В частности, президенты Украины и США договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины. Это будет для укрепления экономики Украины и гарантий долгосрочной безопасности нашего государства.

Напомним, что ранее встречу украинской и американской делегаций комментировали в Госдепе США . Спикер выразила восторг результатами встречи. Судя по всему, американская сторона осталась довольна переговорами.

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