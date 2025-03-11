Возобновление помощи США и прекращение огня: результаты встречи Украины и США в Саудовской Аравии
Стали известны результаты встречи Украины и США в Джидде. В частности, говорится, что Украина готова на прекращение огня, но если на это пойдет и российская сторона
Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает RegioNews.
На портале Офиса президента Украины было опубликовано совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде (Саудовская Аравия). Основные результаты этой встречи:
- Украина выражает готовность к предложению ввести 30-дневный режим прекращения огня при условии, что его примет также российская сторона;
- США немедленно упраздняют пазу в обмене разведданными;
- США восстанавливают помощь в безопасности Украины;
- Делегации определят составы своих переговорных групп и вступают в переговоры о мире.
В частности, президенты Украины и США договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины. Это будет для укрепления экономики Украины и гарантий долгосрочной безопасности нашего государства.
Напомним, что ранее встречу украинской и американской делегаций комментировали в Госдепе США . Спикер выразила восторг результатами встречи. Судя по всему, американская сторона осталась довольна переговорами.