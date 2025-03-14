фото: Saab

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

По информации издания, GLSDB снова могут появиться на поле боя уже в ближайшие дни. Запасы этих бомб-ракет уже находятся в Европе. В последний раз Силы обороны применяли их несколько месяцев назад.

Предыдущие GLSDB, которые Украина применяла ранее, оказались уязвимы к российским системам радиоэлектронной борьбы, что не позволяло эффективно уничтожать цели. В последние недели состоялось 19 испытательных запусков модернизированных версий, призванных повысить их устойчивость к средствам РЭБ.

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) – это гибрид авиабомбы и неуправляемой ракеты M26, которая может бить на расстояние до 160 км. Они позволят Украине наносить удары по российским логистическим центрам и складам боеприпасов, удаленных от линии фронта.

Напомним, ранее Украина осталась без дальнобойных ракет ATACMS.