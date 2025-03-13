Швеция передаст Украине 18 САУ Archer и контрбатарейные радары Arthur

фото: BAE Systems

Королевство Швеция приобретет для Украины самоходные артиллерийские установки Archer и радиолокационные радары контрбатарейной борьбы Arthur в рамках 18-го пакета военной помощи

Об этом сообщило шведское правительство, информирует RegioNews.

Так, Швеция закупит 18 САУ Archer и пять радиолокационных станций Arthur, а также вложит средства в производство украинских САУ "Богдана". Общая стоимость этой помощи составляет около 3 миллиардов шведских крон (295 миллионов долларов).

Кроме того, Швеция планирует присоединиться к "артиллерийской коалиции" в рамках Контактной группы по обороне Украины.

"Украина нуждается в артиллерии и артиллерийских боеприпасах. Это было приоритетом для Украины с начала полномасштабного вторжения России", - подчеркнул министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Ранее Украина получила восемь артиллерийских установок Archer и одну радиолокационную систему Arthur совместно с Великобританией.

Поставки новых систем Arthur начнутся в этом году, а Archer – в 2026 году.

Напомним, Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет около 200 млн. евро.