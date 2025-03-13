11:29  13 марта
Мэр Венеции наградил украинского военного, спасшего раненого туриста
11:23  13 марта
В "Резерв+" уже сгенерировали более 30 тысяч электронных направлений на ВВК
11:06  13 марта
Готовила двойной теракт в Николаеве: СБУ задержала агентку ФСБ
UA | RU
UA | RU
13 марта 2025, 21:25

Путин боится сказать Трампу, что хочет убивать украинцев: Зеленский жестко прокомментировал заявление диктатора РФ

13 марта 2025, 21:25
Читайте також українською мовою
Фото: ОП
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Путина о прекращении войны. По словам украинского лидера, это очередные российские манипуляции.

Об этом в своем обращении сказал президент Украины, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, все услышали предсказуемые манипулятивные слова Путина. Фактически, подчеркнул президент, диктатор готовит отказ по состоянию на данный момент. Президент Украины добавил, что Путин боится напрямую говорить президенту США Трампу, что он хочет продолжать эту войну и убивать украинцев.

"Путин часто так делает – не говорит "нет" напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможными нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас – очередные российские манипуляции", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что от США были заявления о готовности организовать контроль и верификацию на период перемирия, чтобы за время тишины подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном, надежном мире и положить на стол план завершения войны. Украина готова работать быстро и конструктивно.

"Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен, - это Россия. Им нужно война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну - день за днем. Сейчас нужно на него давить. Надо вводить санкции, которые помогут. Будем работать и дальше с нашими американскими партнерами, с европейскими партнерами, со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы заставить Россию к завершению войны", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, ранее Украина согласилась на прекращение огня во время встречи с США в Саудовской Аравии. Российский диктатор Путин заявил , что он согласен, но еще должен обсудить нюансы с Дональдом Трампом. При этом глава Кремля говорил, что якобы только Украине выгодно прекращение огня, потому что "армия РФ повсюду наступает".

Позже это заявление диктатора прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что согласен поговорить с Путиным , чтобы добиться прекращения огня в Украине. При этом он заявил, что его представитель ведет серьезные переговоры в РФ и скоро может встретиться лично с Путиным.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин РФ США переговоры
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Стало известно, о каких "красных линиях" Украина заявила США во время переговоров в Саудовской Аравии
13 марта 2025, 22:10
Швеция передаст Украине 18 САУ Archer и контрбатарейные радары Arthur
13 марта 2025, 21:55
Оккупанты бьют по прифронтовым населенным пунктам на Запорожье: работает ПВО
13 марта 2025, 21:20
Многообещающе, но недостаточно: Трамп прокомментировал заявление Путина о прекращении огня в Украине
13 марта 2025, 21:07
Россияне атакуют Харьков "шахедами": обломки БпЛА упали на дома, возникли пожары
13 марта 2025, 21:01
"Взвешенное решение": ведущий Дмитрий Комаров прокомментировал развод с "Мисс Украина" Александрой Кучеренко
13 марта 2025, 20:55
Пленные участники движения сопротивления могут получить статус УБД: детали
13 марта 2025, 20:45
Вывоз за границу военных, ушедших в СОЧ: на Винниччине правоохранителям объявили подозрение
13 марта 2025, 20:10
В Закарпатье накрыли масштабную нарколабораторию: ежемесячно зарабатывали миллионы
13 марта 2025, 19:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »