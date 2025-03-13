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Об этом в своем обращении сказал президент Украины, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, все услышали предсказуемые манипулятивные слова Путина. Фактически, подчеркнул президент, диктатор готовит отказ по состоянию на данный момент. Президент Украины добавил, что Путин боится напрямую говорить президенту США Трампу, что он хочет продолжать эту войну и убивать украинцев.

"Путин часто так делает – не говорит "нет" напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможными нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас – очередные российские манипуляции", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что от США были заявления о готовности организовать контроль и верификацию на период перемирия, чтобы за время тишины подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном, надежном мире и положить на стол план завершения войны. Украина готова работать быстро и конструктивно.

"Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен, - это Россия. Им нужно война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну - день за днем. Сейчас нужно на него давить. Надо вводить санкции, которые помогут. Будем работать и дальше с нашими американскими партнерами, с европейскими партнерами, со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы заставить Россию к завершению войны", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, ранее Украина согласилась на прекращение огня во время встречи с США в Саудовской Аравии. Российский диктатор Путин заявил , что он согласен, но еще должен обсудить нюансы с Дональдом Трампом. При этом глава Кремля говорил, что якобы только Украине выгодно прекращение огня, потому что "армия РФ повсюду наступает".

Позже это заявление диктатора прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что согласен поговорить с Путиным , чтобы добиться прекращения огня в Украине. При этом он заявил, что его представитель ведет серьезные переговоры в РФ и скоро может встретиться лично с Путиным.