США модернізували бомби-ракети GLSDB і передадуть їх Україні,– Reuters

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Сполучені Штати Америки готові відновити постачання в Україну високоточних планерних бомб GLSDB. Їх модернізували для протидії російським засобам радіоелектронної боротьби

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

За інформацією видання, GLSDB знову можуть з'явитися на полі бою вже найближчими днями. Запаси цих бомб-ракет вже перебувають в Європі. Востаннє Сили оборони застосовували їх кілька місяців тому.

Попередні GLSDB, які Україна застосовувала раніше, виявилися вразливими до російських систем радіоелектронної боротьби, що не дозволяло ефективно знищувати цілі. Протягом останніх тижнів відбулося 19 випробувальних запусків модернізованих версій, покликаних підвищити їхню стійкість до засобів РЕБ.

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — це гібрид авіабомби та некерованої ракети M26, що може бити на відстань до 160 км. Вони дозволять Україні завдавати ударів по російських логістичних центрах і складах боєприпасів, що віддалені від лінії фронту.

Нагадаємо, раніше Україна залишилась без далекобійних ракет ATACMS.