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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение огня между Россией и Украиной может начаться уже через несколько дней, если Кремль даст на это согласие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The New York Times.

Американский дипломат сообщил, что если ответ РФ на предложение лунного режима тишины будет отрицательным, это будет очень досадно, "и это даст понять их намерения".

"Вот как бы мы хотели, чтобы мир выглядел через несколько дней: ни одна сторона не стреляет друг в друга - ни снарядами, ни ракетами, ни пулями, ничем, никакой артиллерией", - сказал Рубио.

По его словам, боевые действия должны прекратиться и начать переговоры.

Напомним, Украина осталась без дальнобойных ракет ATACMS. Таких ракет у нас было всего несколько десятков.