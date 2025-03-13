Ночная атака на Киев: силы ПВО сбили 12 российских беспилотников

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Силы противовоздушной обороны ночью 13 марта уничтожили на подступах к Киеву 12 российских беспилотников, остальные – локационно потеряны или покинули воздушное пространство

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что воздушная тревога этой ночью продолжалась 3 часа в 1 минуту.

На подступах к столице было зафиксировано 18 вражеских БПЛА. 12 из них уничтожены средствами ПВО, остальные – локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

Пока информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков не поступала.

Напомним, российские военные ночью 13 марта совершили массированный артиллерийский обстрел Херсона . Погибла женщина, еще один ранен.

Кроме того, оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровщину. В Днепре и области повреждена инфраструктурная, есть пострадавшие.