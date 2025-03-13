Россияне массированно атаковали Херсон: погибла женщина

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Российские военные ночью 13 марта совершили массированный артиллерийский обстрел Херсона. Погибла женщина, еще один человек ранен

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты начали атаку в 00:33. В течение следующих тридцати минут взрывы в Херсоне не прекращались.

В результате артиллерийских обстрелов 42-летняя женщина получила смертельные травмы.

Также оккупанты из дрона атаковали 60-летнего херсонца в Днепровском районе.

"У мужчины, который на момент атаки находился в автомобиле, обломочные ранения спины и нижних конечностей. Сейчас он под наблюдением медиков", – отметил Мрочко.

После российских обстрелов часть Херсона – без электроснабжения. Оккупанты частично лишили электричества Корабельный и Центральный районы, а также Молодежное, Надднепрянское, Инженерное, частично Зеленовку.

Напомним, в Днепровском районе Херсона российская оккупационная армия атаковала беспилотником находившегося на балконе мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу.