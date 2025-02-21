В Одесской области правоохранители задержали работника ТЦК, который требовал 50 тысяч гривен за отсрочку от призыва

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В Одесской области правоохранители задержали военнослужащего ТЦК и СП за злоупотребление влиянием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что инструктор одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки потребовал 50 000 гривен от военнообязанного мужчины, сопровождавшегося при оформлении военно-учетных документов. За эту сумму злоумышленник обещал оказать влияние на военных должностных лиц и сделать клиенту документы об отсрочке от призыва.

Впоследствии работник ТЦК снизил размер гонорара до 20 000 гривен и был задержан правоохранителями при получении этой суммы. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве должностное лицо ТЦК и глава врачебной комиссии продавали фейковые медицинские справки. Стоимость такой "услуги" составила 8 тысяч долларов.