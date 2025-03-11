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11 марта 2025, 15:10

Рада проголосовала за повышение зарплат чиновникам

11 марта 2025, 15:10
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фото: иллюстративное
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Верховная Рада приняла закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Согласно документу, планируется поднять зарплаты до 70-90% аналогичных должностей в частном секторе.

По словам нардепа, правительственный проект №8222 поддержали 259 народных депутатов.

Железняк сообщил, что во время голосования во втором чтении прошла правка о повышении зарплат для Государственной аудиторской службы Украины.

Напомним, в Украине изменился показатель по исчислению пенсий.

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