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11 марта 2025, 13:34

Роуминговый безвиз с ЕС: правительство приняло важное решение

11 марта 2025, 13:34
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фото: из открытых источников
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Кабинет Министров Украины принял решение, являющееся частью приобретения роумингового "безвиза" с Европейским Союзом

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмигаль, передает RegioNews.

"Сегодня принимаем важное решение, которое является частью обретения роумингового "безвиза" с Евросоюзом. Это усилит связь украинцев за границей с Родиной, с родными и близкими людьми. Это будет способствовать единству и консолидации украинского народа", –подчеркнул он.

По его словам, Украина быстро прошла путь от подачи заявки на членство в ЕС до открытия предвступительных переговоров. В рамках секторальной интеграции ключевыми являются так называемые "безвизы" с ЕС: торговый, транспортный, энергетический, таможенный, цифровой.

Напомним, в июне 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о введении норм европейского законодательства в сфере роуминга.

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