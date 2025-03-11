Роуминговый безвиз с ЕС: правительство приняло важное решение

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Об этом сообщил глава правительства Денис Шмигаль, передает RegioNews.

"Сегодня принимаем важное решение, которое является частью обретения роумингового "безвиза" с Евросоюзом. Это усилит связь украинцев за границей с Родиной, с родными и близкими людьми. Это будет способствовать единству и консолидации украинского народа", –подчеркнул он.

По его словам, Украина быстро прошла путь от подачи заявки на членство в ЕС до открытия предвступительных переговоров. В рамках секторальной интеграции ключевыми являются так называемые "безвизы" с ЕС: торговый, транспортный, энергетический, таможенный, цифровой.

Напомним, в июне 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о введении норм европейского законодательства в сфере роуминга.