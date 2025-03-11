Фото: ОП

Советник президента США по нацбезопасности прокомментировал результаты переговоров США и Украины в Джидде. Он отметил, что Трамп решил возобновить, в частности, обмен разведданными

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц подтвердил возобновление безопасности США для Украины после переговоров в Саудовской Аравии. По его словам, такое решение принял президент Дональд Трамп. В частности, речь идет о вооружениях в рамках программы PDA (в рамках этой программы вооружение предоставляется непосредственно из запасов США).

"Президент решил отменить паузу в оказании помощи и в нашей помощи безопасности Украины в будущем, и это вступает в силу немедленно", - заявил Волц.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины говорили о результатах переговоров в Саудовской Аравии. Отмечалось, что Украина выражает готовность по предложению ввести 30-дневный режим прекращения огня при условии, что его примет также российская сторона. При этом США немедленно возобновляют помощь безопасности Украины.