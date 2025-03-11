Фото: ОП

Президент Украины рассказал, что именно Киев предлагал США в ходе переговоров в Саудовской Аравии. Кроме прекращения огня, обсуждался вопрос освобождения пленных

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении 11 марта, передает RegioNews.

Владимир Зеленский отметил, что американская сторона понимает доводы Киева. Он также поблагодарил президента США Трампа. В частности, подчеркнул президент, украинским предложением на встрече было три вещи: тишина в небе (ракеты, бомбы, дроны), тишина на море, а также установление доверия ко всей этой ситуации. Речь идет, в частности, об освобождении пленных.

"Сегодня в разговоре было предложение американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта", - отметил президент Украины.

В то же время, он отметил, что теперь свою готовность прекратить или продолжить войну должны показать в РФ.

Напомним, ранее в Офисе президента говорили о результатах переговоров США и Украины. Кроме прекращения огня и отмены паузы в обмене разведданными, обсуждали предстоящие встречи. Делегации определят составы своих переговорных групп и вступают в переговоры о мире.