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В Польше объявили о новой важной помощи для Украины. Речь идет о терминалах Starlink для связи на фронте.

Об этом сообщает Министерство цифровизации Польши, передает RegioNews.

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил о новой помощи Украине. Речь идет о покупке еще 5 тысяч терминалов Starlink. Он также отметил, что Польша уже передала Украине всего 30 тысяч таких терминалов.

"Мы покупаем Starlink для того, чтобы обеспечить интернет в Украине, поскольку это имеет стратегическое значение. Украинский фронт без связи упал бы, а Польше выгодно удерживать его как можно дальше от Варшавы", - отметил министр.

Справка. Терминалы спутниковой связи Starlink от компании Space X активно используют украинские военные на фронте. В частности, это помогает иметь связь на передовой. Также благодаря этим терминам украинские защитники могут координировать, контролировать оперативную обстановку.