Фото: НАБУ

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Теперь у Артиховича (или других лиц) пять дней на внесение за него залога в размере 2 миллионов гривен. Также на него возложили ряд обязанностей, а именно:

не отлучаться без разрешения за пределы Киева и Киевской области;

сообщать об изменении места жительства или работы;

воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;

сдать загранпаспорта; носить электронный браслет.

Напомним, что 19 февраля НАБУ и САП сообщили о разоблачении коррупционной схемы на разработке неэффективной системы управления ВСУ под названием "Дзин". Из-за этого государство потеряло 246 миллионов гривен.

В то же время в ЦПК напоминали, что бывший министр обороны Александр Резников в конце 2022 года принял "Колокол" на вооружение, и даже назвал это "подарком" ко Дню ВСУ. После того как министром стал Умеров, на "Колокол" снова планировали выделить дополнительное финансирование.