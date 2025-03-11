Масштабная схема хищения "Колокол": ВАКС назначил залог третьему подозреваемому
Следователь судья ВАКС Виктор Маслов назначил залог эксначальнику Управления по развитию автоматизации Генштаба ВСУ Виктору Артиховичу. Речь идет о сумме в 2 миллиона гривен
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.
Теперь у Артиховича (или других лиц) пять дней на внесение за него залога в размере 2 миллионов гривен. Также на него возложили ряд обязанностей, а именно:
- не отлучаться без разрешения за пределы Киева и Киевской области;
- сообщать об изменении места жительства или работы;
- воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;
- сдать загранпаспорта; носить электронный браслет.
Напомним, что 19 февраля НАБУ и САП сообщили о разоблачении коррупционной схемы на разработке неэффективной системы управления ВСУ под названием "Дзин". Из-за этого государство потеряло 246 миллионов гривен.
В то же время в ЦПК напоминали, что бывший министр обороны Александр Резников в конце 2022 года принял "Колокол" на вооружение, и даже назвал это "подарком" ко Дню ВСУ. После того как министром стал Умеров, на "Колокол" снова планировали выделить дополнительное финансирование.
"Это может свидетельствовать о попытках не только скрыть предыдущие коррупционные злоупотребления, но и продлить их", - говорят в НАБУ.