Фото: НАБУ

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Тепер у Артиховича (або інших осіб) є п'ять днів на внесення за нього застави в розмірі 2 мільйонів гривень. Також на нього поклали низку обов'язків, а саме:

не відлучатись без дозволу за межі Києва та Київської області;

повідомляти про зміну місця проживання або роботи;

утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

здати закордонні паспорти; носити електронний браслет.

Нагадаємо, що 19 лютого НАБУ і САП повідомили про викриття корупційної схеми на розробці неефективної системи управління ЗСУ під назвою "Дзін". Через це держава втратила 246 мільйонів гривень.

Водночас у ЦПК нагадували, що колишній міністр оборони Олександр Резніков наприкінці 2022 року прийняв "Дзвін" на озброєння, і навіть назвав це "подарунком" до Дня ЗСУ. Після того як міністром став Умєров, на "Дзвін" знову планували виділити додаткове фінансування.