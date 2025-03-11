Масштабна схема розкрадання "Дзвін": ВАКС призначив заставу третьому підозрюваному
Слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов призначив заставу ексначальнику Управління розвитку автоматизації Генштабу ЗСУ Віктору Артиховичу. Йдеться про суму в 2 мільйона гривень
Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.
Тепер у Артиховича (або інших осіб) є п'ять днів на внесення за нього застави в розмірі 2 мільйонів гривень. Також на нього поклали низку обов'язків, а саме:
- не відлучатись без дозволу за межі Києва та Київської області;
- повідомляти про зміну місця проживання або роботи;
- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;
- здати закордонні паспорти; носити електронний браслет.
Нагадаємо, що 19 лютого НАБУ і САП повідомили про викриття корупційної схеми на розробці неефективної системи управління ЗСУ під назвою "Дзін". Через це держава втратила 246 мільйонів гривень.
Водночас у ЦПК нагадували, що колишній міністр оборони Олександр Резніков наприкінці 2022 року прийняв "Дзвін" на озброєння, і навіть назвав це "подарунком" до Дня ЗСУ. Після того як міністром став Умєров, на "Дзвін" знову планували виділити додаткове фінансування.
"Це може свідчити про спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, а й продовжити їх", - кажуть в НАБУ.