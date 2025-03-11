14:23  11 березня
У Венеції український військовий врятував пораненого туриста
13:10  11 березня
На Одещині невідомі обікрали могили захисників
13:59  11 березня
На Чернігівщині діти провалились під кригу: поліція розповіла подробиці трагедії
UA | RU
UA | RU
11 березня 2025, 16:34

Масштабна схема розкрадання "Дзвін": ВАКС призначив заставу третьому підозрюваному

11 березня 2025, 16:34
Читайте также на русском языке
Фото: НАБУ
Читайте также
на русском языке

Слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов призначив заставу ексначальнику Управління розвитку автоматизації Генштабу ЗСУ Віктору Артиховичу. Йдеться про суму в 2 мільйона гривень

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Тепер у Артиховича (або інших осіб) є п'ять днів на внесення за нього застави в розмірі 2 мільйонів гривень. Також на нього поклали низку обов'язків, а саме:

  • не відлучатись без дозволу за межі Києва та Київської області;
  • повідомляти про зміну місця проживання або роботи;
  • утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;
  • здати закордонні паспорти; носити електронний браслет.

Нагадаємо, що 19 лютого НАБУ і САП повідомили про викриття корупційної схеми на розробці неефективної системи управління ЗСУ під назвою "Дзін". Через це держава втратила 246 мільйонів гривень.

Водночас у ЦПК нагадували, що колишній міністр оборони Олександр Резніков наприкінці 2022 року прийняв "Дзвін" на озброєння, і навіть назвав це "подарунком" до Дня ЗСУ. Після того як міністром став Умєров, на "Дзвін" знову планували виділити додаткове фінансування.

"Це може свідчити про спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, а й продовжити їх", - кажуть в НАБУ.

НАБУ розслідування ВАКС
Вплив Комарницького на київських посадовців, мільярди на столичній землі: Bihus info опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста"
10 березня 2025, 19:45
Неякісне взуття - військовим, гроші - чиновнику: на Київщині викрили схему, як чиновник заробляв на взутті для захисників
07 березня 2025, 15:42
Корупція та кришування схем у Києві: Комарницький представляв "слуг", але його замінили на Ткаченка
06 березня 2025, 19:30
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
В Україні значно подорожчають цигарки: скільки коштуватиме пачка
11 березня 2025, 18:06
В Угорщині незадоволені атакою України по нафтопроводу "Дружба"
11 березня 2025, 17:56
Вдарив ножем 30 разів: на Рівненщині свій вирок отримав чоловік, який жорстоко вбив дружину
11 березня 2025, 17:48
Прикордонники показали, як збивали "шахеди" на Півдні та Півночі
11 березня 2025, 17:45
У Тернопільській області судитимуть військових, які будували житло командиру
11 березня 2025, 17:21
Тепло, дощ і сильний вітер: якою буде погода 12 березня
11 березня 2025, 17:11
На Буковині прикордонники затримали "військового", який намагався виїхати за кордон за фальшивими документами
11 березня 2025, 17:05
На Київщині лунатимуть потужні вибухи: що відомо
11 березня 2025, 17:00
У Херсоні росіяни атакували дроном підлітків на мопеді: поранені 16-річні юнаки
11 березня 2025, 16:43
Україна заборонила ввезення деяких товарів із Угорщини: названо причину
11 березня 2025, 16:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »