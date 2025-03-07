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07 марта 2025, 15:42

Некачественная обувь - военная, деньги - чиновник: на Киевщине разоблачили схему, как чиновник зарабатывал на обуви для защитников

07 марта 2025, 15:42
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Чиновник в Киевской области завладел деньгами, которые выделяли на обувь украинским военным. Он нанес ущерб более чем на 940 тысяч гривен

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего чиновника. Речь идет о бывшем председателе одного из сельских советов Обуховского района. Он завладел деньгами, на которые должны были закупить обувь для военных.

Мужчина в то время, когда он занимал должность, принял поставленные по договору военные ботинки, которые являются некачественными и не отвечают установленным требованиям. Затем он подписал платежное поручение для последующего перечисления бюджетных средств. В результате действий злоумышленника был нанесен материальный ущерб более 940 тысяч гривен.

"Следователи, по процессуальному руководству Обуховской окружной прокуратуры, сообщили экс-чиновнику о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в столице объявили подозрение чиновнику из-за хищения бюджета на школьных укрытиях. Речь идет о сумме 320 тысяч гривен. Как выяснили правоохранители, подрядная компания и Управление образования Шевченковской РГА заключили договор о ремонте укрытия в школе. Впоследствии они подписали акт приемки работ по завышенным ценам.

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