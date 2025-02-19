Фото: НАБУ

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

НАБУ и САП разоблачили масштабную схему в защитнике на 246 миллионов гривен. Речь идет о разработке неэффективной системы управления ВСУ "Дзвін". Подозрения получили:

экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ;

эксначальник войск связи ВСУ;

эксначальник Управления по развитию автоматизации Генштаба;

директор компании-исполнителя контракта.

В ГПК отметили, что "Дзвін" - это коррупционный софт, которым ВСУ "фактически загоняли в каменный век и ослабляли на поле боя".

"Ведь "Дзвін" несовместим с аналогичными системами стран-членов НАТО. Кроме того, отсутствие в "Дзвоні" открытых программных интерфейсов по международным стандартам усложняет дальнейшую интеграцию системы с другим софтом в Единой системе управления ВСУ", - пояснили специалисты.

Также в ЦБК напомнили, что бывший министр обороны Александр Резников в конце 2022 года принял "Дзвін" на вооружение, и даже назвал это "подарком" ко Дню ВСУ. Когда министром уже стал Умеров – на "Дзвін" планировали выделить дополнительное финансирование.

"Это может свидетельствовать о попытках не только скрыть предыдущие коррупционные злоупотребления, но и продлить их", - говорят в НАБУ.

Напомним, что 11 февраля стало известно о схеме в Укроборонпроме . Правоохранители выяснили, что экс-чиновники в течение нескольких лет присваивали бюджетные средства. За период 2016-2019 годов незаконно завладели средствами предприятий концерна "Укроборонпром". Речь идет о сумме более 102,2 миллионов гривен. Среди подозреваемых оказались бывшие должностные лица государственных и бенефициар частной компании.