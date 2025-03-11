Украина запретила ввоз некоторых товаров из Венгрии: названа причина

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В Украине введены ограничения на ввоз грузов из Венгрии из-за вспышки ящура

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) и Европейского Союза, на территории Венгрии зафиксирована вспышка ящура среди животных", - говорится в сообщении.

В связи с этим Госпродслужба ввела запрет на ввоз в Украину из Венгрии ряда грузов. А именно:

животных, чувствительных к вирусу ящура;

генетического материала;

сырья и продуктов животного происхождения от восприимчивых видов животных

В ведомстве отметят, что такие меры приняты во избежание занесения возбудителя ящура на территорию Украины.

Напомним, в Украине из-за гриппа эпидпорог превышен в пяти областях.