Украина запретила ввоз некоторых товаров из Венгрии: названа причина
В Украине введены ограничения на ввоз грузов из Венгрии из-за вспышки ящура
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"По данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) и Европейского Союза, на территории Венгрии зафиксирована вспышка ящура среди животных", - говорится в сообщении.
В связи с этим Госпродслужба ввела запрет на ввоз в Украину из Венгрии ряда грузов. А именно:
- животных, чувствительных к вирусу ящура;
- генетического материала;
- сырья и продуктов животного происхождения от восприимчивых видов животных
В ведомстве отметят, что такие меры приняты во избежание занесения возбудителя ящура на территорию Украины.
Напомним, в Украине из-за гриппа эпидпорог превышен в пяти областях.
Роуминговый безвиз с ЕС: правительство приняло важное решениеВсе новости »
11 марта 2025, 13:34ЕС продолжит отказываться от российского газа, – фон дер Ляен
10 марта 2025, 06:17В Украине начал дорожать популярный овощ
07 марта 2025, 21:08
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Украине значительно подорожают сигареты: сколько будет стоить пачка
11 марта 2025, 18:06В Венгрии недовольны атакой Украины по нефтепроводу "Дружба"
11 марта 2025, 17:56Ударил ножом 30 раз: в Ровенской области свой приговор получил мужчина, который жестоко убил жену
11 марта 2025, 17:48Пограничники показали, как сбивали "шахеды" на Юге и Севере
11 марта 2025, 17:45В Тернопольской области будут судить военных, строивших жилье командиру
11 марта 2025, 17:21Тепло, дождь и сильный ветер: какова погода 12 марта
11 марта 2025, 17:11На Буковине пограничники задержали "военного", пытавшегося выехать за границу за фальшивыми документами
11 марта 2025, 17:05В Киевской области будут звучать мощные взрывы: что известно
11 марта 2025, 17:00В Херсоне россияне атаковали подростков дроном: ранены 16-летние юноши
11 марта 2025, 16:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины