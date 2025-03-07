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07 марта 2025, 14:59

Сезон гриппа: эпидпорог превышен в пяти областях

07 марта 2025, 14:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В 22 областях Украины зафиксирована циркуляция вирусов гриппа, при этом в пяти из них уровень заболеваемости превысил эпидемический порог.

О сложившейся ситуации сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, эпидемический порог превышен в Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. В этих регионах действуют карантинные или ограничительные меры.

Еще в 12 областях эпидпорог несколько превышает средний уровень. Там вводятся локальные ограничения, зависящие от конкретного города или района.

Игорь Кузин отметил, что ситуация с заболеваемостью типична для этого времени года. В обычных условиях рост уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается с декабря и продолжается в течение первого квартала года. В нынешнем сезоне уровень заболеваемости оказался на 13-15% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

В среднем за неделю острыми респираторными инфекциями и гриппом болеют от 250 тысяч до 270 тысяч украинцев. Уровень госпитализации остается достаточно невысоким – почти 9000 пациентов за одну неделю.

Также главный санврач сообщил, что с начала эпидемического сезона от осложнений ОРВИ или гриппа в Украине умерли 33 человека. Все они не были вакцинированы.

Напомним, Министерство здравоохранения обнародовало список лекарственных средств, цены на которые в Украине должны снизить на 30%.

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