ЕС продолжит отказываться от российского газа, – фон дер Ляен

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Евросоюз продолжит реализацию плана отказа от российского газа для достижения энергетической независимости от России

Об этом заявила президент Еврокомиссии, передает RegioNews со ссылкой на The Guardian.

Урсула фон дер Ляен отметила необходимость избегать возможных лазейок для обхода санкций. По ее словам, Евросоюз остается преданным плану полного прекращения поставок российского газа.

Выступая в Брюсселе, она подчеркнула важность постепенного отказа от российского энергоресурса, отметив, что это "совершенно необходимо" для обеспечения энергетической независимости ЕС.

"Мы добились успеха, но мы всегда видим, конечно, что есть лазейки, с которыми мы должны быть осторожными и работать над ними", – добавила фон дер Ляен, указав на необходимость дальнейшей работы для обеспечения эффективности санкций против России.

Напомним, что ранее Франция объявила о новой помощи Украине. В частности, речь идет об авиационных бомбах AASM. Именно такие используют для Mirage 2000, которые уже начали поставлять партнеры украинской армии.